«С третьей программы»: ведущий «Маски» убежден, что знает имя артистки в костюме Змеи

Приближается финал музыкального шоу «Маска» на НТВ. За место в финале поборются Заяц, Змея, Неваляшка, Крокодил и Лама. Все участники, по мнению жюри, — невероятно сильные и талантливые, и прогнозировать, кто победит, сейчас никто не берется.

А вот гадать, кто именно скрывается под оставшимися масками, пытаются многие. Ведущий шоу Вячеслав Макаров во время обсуждения десятого выпуска проекта в своем микроблоге получил массу предположений относительно артистов, которые могут оказаться на шоу. И если Крокодил и Лама — по-прежнему остаются самыми загадочными, то относительно Змеи, к примеру, ему все понятно.

«По поводу Змеи у меня есть своя 100%-ная версия, ее озвучивает жюри, я эту версию говорил еще с третьей программы», — признался шоумен. — «Поэтому тут для меня вопроса вообще нет, я с третьей программы уже знал, кто в Змее. Я этой версии придерживаюсь и не знаю, что должно произойти, чтобы моя версия была как-то поколебима».

Ведущий высказывал свою версию ранее. На афтер-шоу с Юлианной Карауловой они сошлись во мнении, что Змея — это Юлия Паршута.

«Я же все «Фабрики звезд» смотрел и очень активно слушал песни группы «Инь-Ян», — рассказал тогда Макаров. — «Если послушать песню «Инь-Ян» «Камикадзе», и партию Юли Паршуты, это точно она».

Как бы то ни было, остается не так много времени до момента, когда маски будут сброшены.

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