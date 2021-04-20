«Он член нашей семьи»: Владимир Фриске рассказал о визитах к нему домой Бориса Корчевникова

Отец покойной певицы Жанны Фриске Владимир в эфире программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1» заявил, что телеведущий Борис Корчевников является большим другом их семьи. Оказывается, он часто приходит в гости к родителям исполнительницы даже после ее смерти.

«Благодаря вам дочку до сих пор помнят, звонят нам, пишут. Хочется сказать особое спасибо Бореньке. Он член нашей семьи. Несколько раз у нас дома был. Жена знает, что он любит пельмени, специально для него готовили». Владимир Фриске

В свою очередь, сам Борис Корчевников заявил, что обожает семейство Жанны Фриске. Эти люди стали для него родными. По его словам, он беду в семье воспринял как личную. Как заметил Корчевников, он в какой-то момент решил подставить плечо помощи семье, потому что они в нем очень остро нуждались.

Напомним, что певица Жанна Фриске ушла из жизни в 2015 году. Она на протяжении двух лет боролась с тяжелым заболеванием, но, к сожалению, не смогла победить коварную болезнь.

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