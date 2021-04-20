«Не прошла внутрисемейный кастинг»: Подольская объяснила, почему ее нет в клипе мужа «Странная»

По словам певицы, она не встречала ни одной девушки, которой бы не нравилась эта песня.

Певица Наталья Подольская в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» объяснила, почему она не снималась в клипе своего мужа музыканта Владимира Преснякова – младшего «Странная».

«Я не встречала ни одной девушки, которой бы не нравилась песня «Странная». Меня подружки завалили видео со своим участием под эту песню, когда она только вышла. Я считаю, что она нереальная. Веселая, странная, хитовая. Такой и должна быть настоящая композиция. Она, конечно, мне посвящена».

Наталья Подольская

Как отметила Наталья Подольская, у нее не было шансов попасть в этот клип.

«Не прошла внутрисемейный кастинг. Что-то, видимо, накосячила. А если серьезно, то просто нельзя в каждом клипе вместе появляться. Там такая девочка хорошая снимается. Считаю, что клип один из лучших у Володи», — заметила Подольская.

Напомним, что Наталья Подольская и Владимир Пресняков вместе с 2005 года. Свадьбу они сыграли спустя пять лет. У пары двое детей — сыновья Артемий и Иван.

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