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Форма и цвет решают все: Хромченко показала ботильоны, в которых ноги кажутся длиннее

Даже самые миниатюрные дамы в них будут выглядеть моделями.

Форма и цвет решают все: Хромченко показала ботильоны, в которых ноги кажутся длиннее
Эвелина Хромченко. Фото: Global look press

Многие женщины мечтают, чтобы их ноги выглядели чуточку длиннее. Как добиться этого эффекта при помощи одной только правильно подобранной обуви рассказала на шоу «Модный приговор» Первого канала Эвелина Хромченко.

Ведущая обратила внимание модниц на ботильоны телесного цвета на высокой шпильке. Каблуки сами по себе прибавляют роста, при этом делают лодыжки более изящными и подтянутыми, что сразу же облегчает внешний вид. И важную роль здесь играет оттенок, который, сливаясь с тоном кожи, становится фактически продолжением ног. Из-за этого рост у хозяйки такой обуви кажется значительно выше.

Хромченко показала ботильоны, в которых ноги кажутся длиннее
Хромченко показала ботильоны, в которых ноги кажутся длиннее. Кадр из шоу «Модный приговор»/ Первый канал/ youtu.be/ZoHVp_-h8To

Эвелина также посоветовала невысоким дамам больше обращать внимания на линии в одежде. Чем больше будет вертикальных — тем больше шансов казаться немного выше. Горизонтальные же линии всегда обрезают силуэт, делают его более приземистым и широким.

Хромченко показала ботильоны, в которых ноги кажутся длиннее
Хромченко показала ботильоны, в которых ноги кажутся длиннее. Кадр из шоу «Модный приговор»/ Первый канал/ youtu.be/ZoHVp_-h8To

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ботильоныМодный приговорЭвелина Хромченко