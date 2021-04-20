«Было три варианта»: Подольская рассказала, как они с мужем хотели назвать своего младшего сына

Как отметила певица, их маленький с Владимиром Пресняковым наследник невероятно красив.

Певица Наталья Подольская в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала о своем младшем сыне Ване, который появился на свет полгода назад.

«Он невероятно красив. Я должна сказать, что второй ребенок — это просто кайф. Проходят нервы и страх, которые были после рождения первого ребенка, и ты уже все знаешь. Ваня походит на Вову и на моего папу». Наталья Подольская

Как отметила Наталья Подольская, первое время они думали, как назвать наследника.

«Было три варианта. Это Иван, Федор и Максим. Нам понравились почему-то именно эти имена. В итоге назвали Ваней. Наш старший сын Тема зацеловывает малыша от пяточки до макушки. Я переживала, что он будет ревновать, но этого не случилось. У них хорошая разница в возрасте — пять лет», — заметила Наталья Подольская.

Напомним, что Наталья Подольская и Владимир Пресняков вместе с 2005 года. Свадьбу они сыграли спустя пять лет.

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