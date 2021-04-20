Сын Бари Алибасова назвал сумму, которую зарабатывал на мойке и в русском ресторане в США

Сын продюсера Бари Алибасова в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro рассказал о своих первых заработках.

«У меня было три работы. У нас дача была в Саратове рядом с населенными пунктами Агафоновка и Поливановка. Они славились тем, что туда бандиты отвозили людей на пытки. И там валялось много медной техники. Мы с поисковыми группами разбирали двигатели, провода. У нас был старший. Он брал у родителей «Газель». Забирал себе 70 процентов после сдачи меди. Зарабатывали в итоге по 10-15 рублей за два дня. У бабушки пенсия была 30 рублей в месяц, поэтому неплохой был заработок».

Как отметил Алибасов-младший, потом он работал на крытом рынке.

«Собирали и продавали яблоки. Лазили к соседям. Мне тогда папа купил «Сегу» и я играл в «Мортал Комбат». Покупал на заработанные деньги картриджи. Потом отец отправил меня в США. Я там работал на мойке. Зарабатывал четыре доллара в час. Это очень мало.

Потом приходил в русский ресторан работать и мне за смену платили 20 долларов. А ночью я охранял участок грека. Он платил 50 долларов за ночь. Я даже отбил этот участок однажды от афроамериканцев», — заметил Алибасов-младший.