Мама с дочкой, стриптизер, филантроп: на «Дом-2» пришли полтора десятка новых участников

Телепроект «Дом-2» закрылся в декабре прошлого года. Но не все смогли смириться с этим, а потому создатели шоу приняли решение перезапустить реалити на другом канале. И накануне на «Ю» в эфире прошла премьера первого выпуска телестройки.

18-летняя Настя пришла на реалити вместе с 40-летней мамой Натальей. «Мечтаю поскорее выдать маму замуж, чтобы она перестала уводить у меня парней», — призналась девушка. Сама юная участница — чемпионка России по прыжкам в воду.

«А еще я пишу стихи, пою Басту и танцую», — представилась Анастасия.

Мама Насти, спортивный тренер, намерена найти мужа… для своей дочки. Но и о себе забывать не намерена:

«Хочу сыграть свадьбу в один день с дочкой на «Доме-2», — призналась она.

Стриптизер Илья Семин пришел на проект в статусе парня Алены Рапунцель. Они вместе уже полгода, и отправились на телестройку, чтобы вывести свои отношения на новый уровень — создать семью.

20-летний Иван Балашов — модель, актер, блогер, филантроп. Он успел пожить в Италии, Франции, Англии, где работал в глянце. На проект пришла его бывшая девушка. И он намерен построить отношения быстрее нее.

Его бывшая — это Кристина Бондаренко. И девушка намерена отвоевать Ивана у других, чтобы возобновить отношения, так как любит его.

Кроме того, на телестройку пришли преподаватель спортивных бальных танцев, бывшая ведущая «Дома-2», студентка, исполнитель экзотических танцев, рэпер. Всего 15 новеньких участников.

«А новые девочки реально разные, непеределанные на одно лицо, надеюсь и дальше так будет», «Господи, когда это сборище закроют на совсем, это же ужас! Собрали дармоедов и сидят», «Кому не нравится, не смотрите!», «Легенды? Это загнули, было бы кого называть легендами. Понимаю пришли бы кто из первого состава, вот они легенды, а это, увы…», «Уже не то как не говорите!!!!», «Почему Должанского нет? не бросайте тех кого приручили», «Прекрасные лица», «Мужики опять детсад», «Главное чтобы опять бардак не начался!!!», «Мне эти новые вообще не нравятся. Верните наших старых!!!» — пишут люди в комментариях на YouTube.

Ведущими шоу по-прежнему являются Ксения Бородина, Влад Кадони и Ольга Орлова. А вот Ольга Бузова решила «двигаться дальше» и поэтому ушла с проекта.

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