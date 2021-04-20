«Почти лето»: дочка Малинина в желтом коротком платье поддержала тренд на цветочный принт

Музыкант Александр Малинин с семьей давно обосновался в Германии. 20-летние близнецы артиста получают образование в престижных европейских учебных заведениях, и знаменитый отец очень гордится наследниками.

Красавица-дочка Малинина Устинья учится на оперном отделении в Королевской академии музыки. Пойти в консерваторию девушка мечтала с самого детства, а образцом для себя всегда считала Анну Нетребко. Успехи звездной наследницы не заставили себя ждать — она входит в топ-20 молодых оперных исполнителей на международном профильном конкурсе Nomea.

Помимо таланта, Устинья обладает яркой внешностью и чувством стиля. Девушка часто делится с подписчиками в микроблоге фотографиями своих образов. И на этот раз во время прогулки по весеннему лондонскому саду красавица позировала у цветущего куста в желтом платье.

«Почти лето», — порадовалась звездная наследница.

Для прогулки Устинья Малинина выбрала легкое платье с модным цветочным принтом и нежно-фисташковую сумочку Hermes. Поклонники в комментариях поспешили отметить, как красиво гармонирует внешность Устиньи с цветами вокруг.

Смотрите также