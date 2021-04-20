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«Писк сезона»: Васильев показал, какие жакеты сейчас обожают настоящие модницы

Ольга Бузова уже приобрела себе такой.

«Писк сезона»: Васильев показал, какие жакеты сейчас обожают настоящие модницы
Александр Васильев. Фото: Global look press.

Александр Васильев на шоу «Модный приговор» Первого канала рассказал, что этой весной зеленый цвет побил все рекорды популярности. Он сам пополнил свой гардероб несколькими вещами актуального оттенка.

«Пришедшая с Востока мода на зеленый цвет сейчас очень популярна. И жакет зеленого цвета — писк сезона», — сказал ведущий проекта.

Васильев показал, какие жакеты сейчас обожают настоящие модницы
Васильев показал, какие жакеты сейчас обожают настоящие модницы. Кадр из шоу «Модный приговор»/ Первый канал/ youtube.com/channel/UCXD7f0D8ayYUTGHHPe5LozA

В трендовые жакеты сейчас облачаются модницы всех мастей. Поддержала актуальное течение и Ольга Бузова, которая ранее приходила в студию передачи в качестве звездного гостя.

Александр Васильев также отметил, что самый модный оттенок зеленого сейчас — неоновый. В клетке такого тона в студии оказался участник шоу блогер Кирилл Колесников. Впервые мода на флуоресцентные цвета появилась 30 лет назад, сейчас она возвращается вновь.

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