«В некоторых масках были вентиляторы, у меня — нет»: звезда «Маски» Туриченко — о своем костюме Носорога

На телеканале НТВ приближается к финалу второй сезон телепроекта «Маска». В десятом выпуске жюри решило рассекретить Носорога. Им оказался солист группы «Иванушки» Кирилл Туриченко. Певец не смог сдержать слез и расплакался.

Позже артист рассказал, каким был его костюм изнутри. Не секрет, что маски — это сложные тяжелые конструкции, которые полностью закрывают героя и его части тела. И порой вес конструкций доходит до 20 килограммов. Для многих выступление в подобных облачениях — уже настоящее испытание. И для Туриченко в том числе.

«Иногда не мог дышать, не хватало кислорода. В некоторых масках были вентиляторы, у меня — нет. Она довольно плотно сидела на голове, — поведал артист порталу StarHit. — Понимал, что могу упасть в обморок, но мне нравится создавать себе вот такие сложности, чтобы с ними бороться».

Туриченко проявил себя как одаренный вокалист, и для многих членов жюри он стал настоящим открытием. Теперь друзья и коллеги пророчат Кириллу блестящую сольную карьеру.

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