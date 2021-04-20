Знакомые все лица: кто из «старичков» вернулся на новый «Дом-2»

В эфире телеканала «Ю» вышел первый в этом году выпуск телестройки.

Реалити-шоу, где одинокие сердца ищут друг друга, «переехало» на новый телеканал. Теперь «Дом-2» будет выходить на «Ю», и зрителям обещают новый формат, новые лица и новую любовь.

Накануне состоялась премьера шоу. Как продюсеры проекта обещали, на шоу из 25 участников 10 человек – это «старички». Как представила их ведущая шоу Ксения Бородина, — «золотой» состав. Нет, Алена Водонаева, Май Абрикосов и Роман Третьяков не вернулись. Но пришли те, кто давно знаком зрителям по телестройке.

Надежда Ермакова была звездой проекта с 2007 по 2011 годы. Многие отмечают ее способность вечно влюбляться не в тех мужчин и потом сильно страдать.

«У меня были очень тяжелые отношения. Мне очень хочется чем-то это перебить, заполнить. И мне кажется, больше, чем «Дом-2», просто не варианта. Я, правда, очень хочу любви», — объяснила девушка, для чего вернулась на проект.

Среди «старичков» — 40-летний Алексей Адеев. Он последние пять лет прожил в Германии. Запомнился телезрителям как один из самых скандальных участников телепроекта, строил отношения с Аленой Водонаевой, Яной Земит, Викторией Карасевой, Надеждой Ермаковой. И на проекте он в третий раз.

«Очень соскучился по красивым лицам, по красивым женщинам, вообще по людям красивым. И для меня это как бы что-то новое, новый этап в моей жизни. Я хочу показать, что я могу любить».

Среди старых знакомых – Глеб «Клубничка» Жемчугов. Этот приход на «Дом-2» для него — шестой. Впервые «Клубничка» появился на «Доме-2» десять лет назад. И по-прежнему не теряет надежду найти свою любовь.

«Я готов абсолютно к любым поворотам. И хотелось бы, конечно, по-настоящему здесь прожить какие-то эмоции и найти спутницу жизни. Потому что идет жизнь, и самое главное, что я понял – эта жизнь для двоих», — произнес Жемчугов.

«Клубничка» рассказал, что у него было все – семья, перспективы, успех. Но из-за проблем с алкоголем он потерял все. Новую жизнь он начал после курса реабилитации и теперь гордится тем, что может стать примером для людей со схожими проблемами:

«Я личный пример того, что можно начать жизнь заново», — заметил участник.

Среди «старичков» также — Алена Рапунцель, Саймон Марданшин, Юлия Ефременкова, Арна Маден, Максим Моргенштерн, Евгений Ромашов, Кристина Бухынбалтэ. Все они в разное время уже пытались строить любовь на шоу, кто-то довольно давно, а кто-то – до «закрытия» проекта в декабре 2020-го года.

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