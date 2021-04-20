«Кому-то очень повезло»: «папина дочка» Карпович обаяла Садальского

Актер театра и кино признался, что в яркой брюнетке есть те качества, которые он очень ценит в женщинах.

Станислав Садальский активно ведет свой микроблог в Instagam. Здесь он не только публикует снимки на память, но и регулярно высказывает личное мнение на злобу дня, делится размышлениями, открытиями, вступает в полемику.

Накануне на репетиции в «Союзе театральных деятелей» Садальский запечатлелся со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. Они вместе выходят на сцену в постановке «Шашни». И актер не смог устоять перед обаянием красивой брюнетки. Он признался:

«Мирослава очень сильный человек, но при этом очень добрая, дружелюбная и деликатная… (Вот одно не знаю умеет ли готовить). Именно эти качества я выше всего ценю в женщинах», — отметил Садальский. – «Кому-то очень повезло».

Известно, что «повезло», как выразился Садальский, актеру Павлу Прилучному. Пару часто видели вместе, но сами звезды никак не комментируют свои отношения. К тому же, именно Карпович до сих пор считают виновницей развода «мажора» с женой Агатой Муцениеце – в прошлом году за семейной драмой звезд наблюдали все неравнодушные.

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