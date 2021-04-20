«Не боится экспериментировать»: Бородина вышла в люди в удлиненном жакете и шортах

Стилист Диана Руссо отметила, что цвет обуви в аутфите звезды выбирается из концепции образа.

Телеведущая Ксения Бородина регулярно делится со своими поклонниками модными лайфхаками. Девушка обожает обновки и демонстрирует на собственном примере, как каждый день можно быть разной и одновременно стильной.

На этот раз Бородина показала свой аутфит, весь акцент в котором сместился к обуви. Звезда экрана облачилась в удлиненный жакет, шорты и белые ботинки. Мы попросили стилиста Диану Руссо оценить образ телеведущей.

«Ксения любит моду и не боится экспериментировать. Всегда идет в ногу с модными трендами и умело использует их в своих образах. Но в данном случае не могу назвать образ интересным. У телеведущей есть куда более оригинальные и цепляющие аутфиты. Да, в качестве лука на каждый день этот вариант подойдет. И только», — заметила Диана Руссо.

Однако, и в этом повседневном прикиде есть что скорректировать. Это обувь. На фоне черных колготок кипенно-белые ботинки выглядят очень контрастно и как бы «режут» ноги, визуально их укорачивая, считает модный эксперт.

«В данном случае лучше смотрелись бы грубые ботинки на массивной подошве в тон. Такой прием визуально удлинит ноги и добавит роста. И в целом это хороший лайфхак для девушек невысокого роста — подбирать обувь в тон или приближенно к цвету брюк или колготок», — посоветовала стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Диана Руссо – стилист-имиджмейкер. Окончила итальянскую школу имиджа и стиля. Опыт работы в сфере моды и стиля 5 лет.

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