Вина с Фирсова не снимается: по делу о смерти Легкоступовой назначена судебная экспертиза

По ее результатам станет известно, каким образом на теле артистки появились гематомы.

Валентина Легкоступова скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы. Это заключение проведенной ранее экспертизы. Согласно ему вина с вдовца Юрия Фирсова не снимается. Яхтсмен утверждает о том, что не знал о непереносимости артисткой алкоголя. Ранее он заверял, что она могла выпить вино, шампанское или коньяк. А в марте 2020-го они уже лежали в той самой наркологии, куда Легкоступову привезли за несколько дней до смерти.

В студии программы «Пусть говорят» адвокат дочери артистки, Анэтты Бриль, Сергей Жорин, заявил, что будет назначена судебная экспертиза.

«Каким образом такие гематомы на теле могли образоваться? Возможно, уронили, возможно, кто-то толкнул или кто-то ударил», — сказал Жорин.

К слову, ранее Фирсов рассказывал, что за пару недель до трагической смерти артистки они выпивали в ресторанах.

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