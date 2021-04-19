«Я бы не позволил»: первый муж Легкоступовой хочет высказать Фирсову все, что думает о нем

В начале лета прошлого года Валентина Легкоступова вышла замуж в третий раз. С Юрием Фирсовым она прожила всего месяц — 14 августа артистка умерла в больнице. Что случилось в тот роковой день — устанавливает следствие. А первый муж Легкоступовой — Игорь Кушнарев — тем временем рассказал в студии «Пусть говорят», что очень хотел бы встретиться с Юрием Фирсовым.

«Я хотел бы в глаза посмотреть и сказать все, что о нем думаю. Я бы не позволил Валентине выйти замуж за этого человека, если бы не был в больнице в тот момент. И она бы меня послушала, я в этом уверен. Мы общались с Валентиной, я дал ему характеристику еще до свадьбы. Капитан королевских космических регат. Все остальное это ложь и вызывает отрицательные эмоции», — сказал Кушнарев.

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К слову, Фирсов утверждает, что у Легкоступовой проблемы с алкоголем были и до встречи с ним. Родные и близкие друзья артистки отрицают это.

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