«Вылетайте в Москву»: подруга Легкоступовой предупреждала ее мать о возможной трагедии

Валентина Легкоступова умерла 14 августа 2020 года. За месяц до этого она вышла замуж за яхтсмена Юрия Фирсова. За несколько дней до смерти она находилась с ним в своей московской квартире. Что там произошло в тот роковой день – точно не известно.

Фирсов периодически путается в показаниях, а проведенная ранее медэкспертиза указывает на то, что на теле артистки были обнаружены множественные гематомы. В студии программы «Пусть говорят» дочь Легкоступовой, Анэтта Бриль, отметила, что подруга ее мамы — Татьяна Выпенко — могла знать правду. Ведь последние десять дней жизни женщины близко общались.

«Татьяна Выпенко позвонила бабушке за несколько дней до трагедии и сказала: «Вылетайте в Москву, у Вали каждый день может быть последним», — сказала Бриль.

После смерти Легкоступовой Выпенко пропала и не выходит на связь вот уже более полугода. Тем временем адвокат Анэтты, Сергей Жорин, считает, что она, Татьяна, могла быть рядом с артисткой в тот роковой день.

Смотрите также: