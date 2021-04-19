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«Вылетайте в Москву»: подруга Легкоступовой предупреждала ее мать о возможной трагедии

После смерти артистки Татьяна Выпенко пропала.

«Вылетайте в Москву»: подруга Легкоступовой предупреждала ее мать о возможной трагедии
Валентина Легкоступова. Фото: Global Look Press

Валентина Легкоступова умерла 14 августа 2020 года. За месяц до этого она вышла замуж за яхтсмена Юрия Фирсова. За несколько дней до смерти она находилась с ним в своей московской квартире. Что там произошло в тот роковой день – точно не известно.

Фирсов периодически путается в показаниях, а проведенная ранее медэкспертиза указывает на то, что на теле артистки были обнаружены множественные гематомы. В студии программы «Пусть говорят» дочь Легкоступовой, Анэтта Бриль, отметила, что подруга ее мамы — Татьяна Выпенко — могла знать правду. Ведь последние десять дней жизни женщины близко общались.

Анэтта Бриль
Анэтта Бриль. Скриншот: youtube.com/«Пусть говорят»

«Татьяна Выпенко позвонила бабушке за несколько дней до трагедии и сказала: «Вылетайте в Москву, у Вали каждый день может быть последним», — сказала Бриль.

После смерти Легкоступовой Выпенко пропала и не выходит на связь вот уже более полугода. Тем временем адвокат Анэтты, Сергей Жорин, считает, что она, Татьяна, могла быть рядом с артисткой в тот роковой день.

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