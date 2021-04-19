«А вам это нравится?»: Ксения Бородина показала, как она выглядит с бородой и усами

Известная телеведущая Ксения Бородина решила поднять в Instagram тему, которая кажется ей актуальной — растительность на мужском лице. Она обратила внимание подписчиц на то, что в последнее время среди представителей сильного пола стало модным отращивать бороды. Ксения Бородина искренне не понимают, с какой целью это делают мужчины. Когда-то на Руси запрещалось ходить без бороды, но ведь сейчас такого требования нет, а значит, по логике Бородиной, парни преследуют какие-то цели.

«Ваши варианты, почему так активно у них стала расти растительность на лице? Мода? Хотят выглядеть брутальнее? Согревает в холода? Или помогает найти любовь? А вам это нравится, девочки, может они зря стараются?» — обратилась Ксения Бородина к своей аудитории.

Для привлечения внимания к своей публикации телеведущая показала себя в неожиданном образе — Ксения «отрастила» себе усы и бороду. Кстати, и то, и другое, по мнению поклонников, ей идет и делает похожей на героев-мужчин из турецких сериалов, которые так любит Бородина.

«Пора на «Евровидение» тебе», «Борода украшает мужчину», «Прячут круглое лицо и второй подбородок», — поделились своими мнениями подписчики телезвезды.

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