«Моя самая прекрасная принцессочка»: Арзамасова поделилась архивным фото бабушки, позирующей на Красной площади

Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова достала фото из домашнего архива и поделилась им с подписчиками в Instagram. На снимке запечатлены две стройные девушки в светлых платьях длиною чуть за колено, с красиво уложенными волосами. Юные дивы любуются Красной площадью. Этому фото больше шестидесяти лет, а одна из девушек на нем — бабушка Лизы Арзамасовой, у которой 19 апреля юбилей.

«1960 год. Моя бабушка Шурочка с лучшей подругой Машей в Москве. Сегодня Шурочке исполнилось 85 лет. Моя самая прекрасная принцессочка! С днем рождения! Живи долго-долго! Будь здорова! Ты мой идеал настоящей женщины, жены, силы духа, искрометного юмора и жизнелюбия! Люблю тебя нежнейше», — трогательно поздравила бабушку Лиза Арзамасова.

На снимок, который пропитан атмосферой тех лет, тут же отреагировали подписчики актрисы. Они признались, что их завораживает фото, и присоединились к поздравлениям Шурочке.

«Какое счастье, что у вас есть бабушка, крепчайшего здоровья ей! Берегите ее!», «С днем рождения бабушку Шурочку! Крепкого здоровья ей и долгих и счастливых лет жизни», «Долголетия вашей бабушке и крепкого здоровья», — высказались в Сети.

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