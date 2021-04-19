«Самый необыкновенный»: Юлия Ковальчук сделала фото с тестем Алексея Чумакова

Юлия Ковальчук раньше выступала в составе группы «Блестящие». Теперь она строит сольную карьеру. Девушка обрела счастье с коллегой — шоуменом Алексеем Чумаковым. Певица несколько лет назад показала свой роскошный дом в Подмосковье, который построила с мужем. Пара расти дочку Амелию, которой три года. Свою наследницу она предпочитают не показывать публике. Каждый год с наступлением весны звездная семья уезжает в Испанию, где у них есть дом на побережье.

Примечательно, что Юлия никогда не забывает о своих родных. Она росла в городе Волжский. Будущую звезду вырастила преподавательница из политехнического техникума, а папа Олег Александрович был главным конструктором проектного института. 19 апреля артистка поздравила с днем рождения тестя Чумакова. Она поделилась редким фото с отцом.

«С днем рождения, мой самый необыкновенный папулечка. Сейчас так мало истинных оптимистов по жизни, а ты, в какую бы ситуацию не попадал, все равно никогда не унываешь и точно знаешь, что мы все вместе справимся. Ты лучший рыбак, мастер на все руки, садовник, фотограф, изготовитель самой вкусной ухи и своих настоек и дедушка. Продолжай никогда не унывать и кайфовать от жизни!! Береги себя, а я сделаю все, чтобы слезы в твоих глазах появлялись только от счастья», — написала звезда.

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