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«Нет возможности его забрать»: Алена Рапунцель оправдалась за отсутствие рядом с ней сына Богдана

Участница реалити-шоу «Дом-2. Новая любовь» оставила двухлетнего наследника с мамой.

«Нет возможности его забрать»: Алена Рапунцель оправдалась за отсутствие рядом с ней сына Богдана
Алена Рапунцель. Фото: instagram.com/alenatoffi_official/

Алена Рапунцель вернулась на возрожденный проект «Дом-2», о жизни обитателей которого с этого понедельника, 19 апреля, начнет рассказывать и показывать в своих эфирах телеканал «Ю».

Алена обещала, что на телестройке вместе с ней появится не только бойфренд Илья, но и мама Татьяна Владимировна и сын Богдан. Сама Рапунцель уже неделю живет на «Поляне» вместе с ухажером, но ни двухлетнего наследника, ни мамы рядом с ней не наблюдается.

Взволнованные этой ситуацией подписчики Алены Рапунцель забросали ее вопросами по поводу Богдана. Неужели она решила оставить малыша с мамой, ради того, чтобы строить любовь под камерами?

Участница проекта «Дом-2. Новая любовь» решила разложить все по полочкам. Алена объяснила, что пока идет запуск проекта, ей и самой тяжело справляться с нагрузкой, а каково будет с Богданом, даже представить сложно.

«Ребят, Богдан скоро будет со мной. Я завтра поеду домой к сыну. Сейчас нет возможности его забрать с собой. Открытие проекта. Сплю по три часа. Мне тоже тяжело, но руки не опускаю. Понимаю, что нужно, и все», — написала Алена Рапунцель.

Алена Рапунцель рассказала, когда приведет сына на проект
Алена Рапунцель рассказала, когда приведет сына на проект. Фото: instagram.com/alenatoffi_official/

Она добавила, что делает все ради своей семьи и благодарна маме, которая ей помогает. В ближайших планах Алены — покупка квартиры в Москве.

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