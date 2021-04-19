«Как будто в прошлой жизни»: дочь Ларисы Долиной поделилась архивным фото ныне покойной Юлии Началовой с друзьями

Дочь известной вокалистки Ларисы Долиной, Ангелина Миончинская, как известно, была очень дружна с ныне покойной певицей Юлией Началовой. У девушек были общие друзья, с которыми они часто проводили время вместе.

Одним из таких счастливых моментов на своей страничке в Instagram поделилась Ангелина Миончинская. Она разместила фото, которое было сделано несколько лет тому назад.

«Как будто в прошлой жизни. Самые любимые», — подписала Ангелина кадр.

На снимке запечатлена Юлия Началова в обществе Юлии Ковальчук, Алексея Чумакова, Александра Панайотова и самой Ангелины Миончинской. Дружеская компания, вероятно, собралась отметить какое-то событие. Все в прекрасном настроении, улыбаясь на камеру, сидят за накрытым столом.

«Такие все хорошие», — добавила затем в комментариях Ангелина.

Подписчики поблагодарили дочку Ларисы Долиной за то, что та вернула их в прекрасное время и напомнила, какой светлой и красивой девушкой была Юлия Началова.

«Юля еще живая тут», «Юлечка…», «Какие здесь все классные», «Как хорошо, что остались эти фото. Память», — высказались в Сети.

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