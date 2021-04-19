«Конкретный перебор»: поклонники Регины Тодоренко недоумевают, зачем она предстала на «Маске» с усами

Телеведущая Регина Тодоренко, которая является одним из членов жюри популярного шоу телеканала НТВ «Маска», выбирает для появления на экранах довольно экстравагантные образы. Звезда обожает удивлять публику, и от шоу к шоу наряды Регины становятся все более и более эксцентричными.

В минувшее воскресенье, например, она предстала в эфире «Маски» в образе испанского живописца Сальвадора Дали. Регина Тодоренко облачилась в мужской костюм с галстуком, а на лицо наклеила усы. Их-то и сочли перебором подписчики телезвезды.

В Instagram Регины под постом об открывшихся для нее талантах Кирилла Туриченко пользователи горячо обсуждают внешний вид Тодоренко. Многие признаются, что усы на ее красивом лице их покоробили.

«Валерия, как всегда, безупречно выглядит, но усы Регины… Это ж надо додуматься, конкретный перебор», «Мне Кончиту Вурст напомнила», «А мне понравился ее образ Дали», «Регина, зачем усы, для чего?», «Боже, Регина, ваши образы с каждым выпуском все безумней и безумней», «Образ девушки с усами кошмарен! Такая красивая девушка», — высказались в Сети.

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