«У нас кипит жизнь»: Алена Рапунцель поделилась видео из женской спальни нового «Дома-2»

Обновленное реалити-шоу под названием «Дом-2. Новая любовь» возвращается на экраны. Легендарный проект, которому уже семнадцать лет, с этого понедельника, 19 апреля, начинает показывать в своих эфирах телеканал «Ю».

Участники возрожденного реалити-шоу чуть больше недели назад заселились на «Поляну» и сразу же начали показывать, что там происходит в своих микроблогах.

Алена Рапунцель сняла на видео женскую спальню, в которой, вероятно, живет сейчас. Красотка показала, с чего начинается утро на реалити-шоу.

«У нас на «Доме-2» кипит жизнь, — говорит Алена Рапунцель за кадром. — Все проснулись, все собираются. А у меня с утра, посмотрите, завтрак — прямо в постель. Любимый приготовил яичницу и чашечку кофе».

Затем участница прошла на общую кухню, где Алексей Адеев с мастерством заправского повара пек блинчики.

«Смотрите, что происходит на телепроекте «Дом-2». Парни готовят блинчики. Какая красота!» — восхитилась Алена Рапунцель.

Напомним, Алена вернулась на проект и привела с собой нового бойфренда, стриптизера Илью. Сына Рапунцель Богдана и мамы Татьяны Владимировны на телестройке пока нет.

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