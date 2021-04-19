Все идеально: Яна Рудковская в мини-сарафане блеснула стройными ногами

Несколько дней назад Яна Рудковская с мамой, мужем и сыном Сашей улетели отдыхать на Мальдивы. Младшего сына полугодовалого Арсения оставили в Москве с няней. Блондинка посчитала, что многочасовой перелет и другой климат могут навредить малышу. В своем Instagram продюсер делится снимками с отдыха, на этот раз она решила позировать в ярком мини-сарафане. Фанаты тут же оценили ее стройные ноги.

«Нооожки! Красотка, любуюсь! Яночка, огонь!» — писали пользователи Сети.

Напомним, в январе Рудковская отметила свой 46-й день рождения. А спустя несколько дней очередную годовщину знакомства с Евгением Плющенко. Они познакомились 14 лет назад.

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