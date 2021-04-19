«Этот романс меня вытащил из бездны»: Киркоров вспомнил о сложном периоде в эфире шоу «Маска»

Невероятно пронзительным стало выступление Носорога в десятом выпуске шоу «Маска» на телеканале НТВ. Вокалист исполнил песню из репертуара Филиппа Киркорова на стихи Карины Филипповой и музыку Игоря Крутого «Мы так нелепо разошлись». Поп-король был очень тронут и, как с ним бывает в такие моменты, предался воспоминаниям о своей жизни.

«Появился этот романс в тот момент, когда мне было очень тяжело, — признался Филипп Киркоров. — Сорок лет стукнуло, мне казалось, что жизнь закончилась. Но этот романс меня вытащил из бездны и возвысил над суетой, и я пошел дальше. Эта песня спасла меня, спасла меня Карина Филиппова — удивительная, пророческая женщина. Она — маг. Когда Игорь Крутой услышал стихи, он в одночасье написал эту мелодию. Спасибо тебе, Носорог, что ты выбрал ее сегодня. Ты такой мастер. С таким уважением, так трогательно, чутко отнесся к этому произведению. Когда маэстро Игорь Крутой услышит, ему будет очень приятно. Я сделал втихаря пару кадров и ему пошлю».

Носорог, в свою очередь, поблагодарил проект «Маска» за возможность исполнять столь прекрасные композиции.

Так получилось, что этот выход на сцену шоу стал последним для участника в костюме Носорога. В финале программы именно с него сняли маску, под ней оказался солист группы «Иванушки» Кирилл Туриченко.

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