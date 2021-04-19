Избранник Макеевой не сдержал эмоций, назвав мать своих детей «грязным существом»

Анастасия Макеева и Роман Мальков познакомились в прошлом году на даче у актрисы. Мужчина занимается строительством, поэтому вместе со своей бригадой приехал достраивать дом актрисы. Между ними вспыхнули чувства, причем такие, что недавно Настя получила предложение руки и сердца прямо на сцене театра. Ранее она признавалась о том, что знала о четырех детях Романа, которые с мамой живут в Словении.

Недавно Светлана Малькова побывала в студии программы Леры Кудрявцевой, где высказала свою правду. Также на днях ожидается выход в эфир ток-шоу «Пусть говорят», где появится Малькова. Макеева уже отреагировала на этот момент, назвав женщину «продажной». Размышлениями на счет ее участия в программах актриса поделилась в своем Instagram. Не смог промолчать и Роман. В своем микроблоге он также высказался в адрес Светланы.

«Ни одна женщина не сможет запретить общение с сыном. Люблю тебя, мой малыш. А тебе Светлана: здоровья и хорошего эфира на «Пусть говорят». Такого грязного существа я не встречал в жизни», — написал Мальков.

Светлана назвала это манипулированием ребенком.

«Видео отправлено на экспертизу психологам и опекунам. Вчера старшего сына подкупили, обещав лучшую жизнь в Москве, домработница будет ему готовить, лучшие репетиторы, водитель с машиной, тусовки, шмотки, для этого необходимо было снять видео, где папа задает вопросы про маму, а старший сын диктует ответы, пытаясь доказать, что я плохая мать», — написала Светлана.

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