Идеально для полных: Юдашкина примерила пальто, модель которого рекомендовал Васильев

Оно отлично скрывает лишние объемы, если они есть.

Марина Юдашкина отметилась на прогулке возле своего загородного особняка в черно-белом луке. Жена российского кутюрье облачилась в джинсы скинни, базовый лонгслив, кеды и пальто, модель которого некогда разработал Ив Сен Лоран.

Возлюбленная Валентина Юдашкина — дама, безусловно, стройная. Однако к таким пальто как у нее, ранее советовал присмотреться корпулентным женщинам Александр Васильев. По мнению историка моды, они отлично скрывают лишний вес, визуально облегчая фигуру.

Пальто выделяется цельнокроенными широкими рукавами, покатой линией плеч и достаточным объемом. Такие модели были актуальны в конце 50-х и 90-х, а сейчас они переживают новый взлет популярности.

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