«Папа невероятный! Папа может!»: поклонники Киркорова в восторге от выступления его отца на «Маске»

Воскресный, уже десятый по счету и полуфинальный, выпуск шоу «Маска» был полон сюрпризов. В качестве приглашенных гостей в нем участвовали маски Слоника и Султана. В первой оказалась певица Глюкоза, а вот во второй — отец Филиппа Киркорова Бедрос Филиппович, которому летом исполнится 89 лет.

Поп-король был восхищен мастерством и мужеством своего родителя, не дрогнувшим перед маской, в которой, по признанию Бедроса Киркорова, он едва не задохнулся.

Филипп Киркоров посвятил в Instagram пост отцу, выразив ему свою признательность. Под публикацией отметились десятки звезд шоу-бизнеса — продюсер Яна Рудковская, оперная дива Анна Нетребко, певица Алсу, адвокат Ида Достман, дизайнер Игорь Гуляев, певец Сергей Лазарев, актрисы Алика Смехова и Марина Зудина, актер Виталий Гогунский и другие. Все они восхищены мастерством и талантом Бедроса Киркорова.

Восторженные комментарии по поводу выступления отца поп-короля в шоу «Маска» оставили и простые поклонники семьи Киркоровых.

«Шикарно и очень неожиданно! Супер выступление», «Филипп, ваш папа очень талантливый. Берегите его», «Папа невероятный! Папа может», «Вот такого точно никто не ожидал! Бедрос Филиппович просто потрясающий», — высказываются в Сети.

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