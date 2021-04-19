«Вечер на рейде»: улыбающиеся Николаев и Проскурякова запечатлелись на катере без дочки

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев женаты более десяти лет. Они воспитывают дочь Веронику, которой осенью исполнится уже шесть лет. Девочка идет по стопам звездных родителей, увлекаясь музыкой, и уже выходит с ними на сцену. Совсем недавно семья отдыхала в Майами, где живет старшая дочь Николаева от первого брака, а теперь решили отправиться в Дубай.

В своем Instagram музыкант поделился совместным фото с женой, на котором оба буквально светились от счастья.

«Вечер на рейде. Споемте, друзья?» — подписал фото Николаев.

Фанаты засыпали его комментариями.

«Друг друга достойны! Самая талантливая, интеллигентная пара!» — писали пользователи Сети.

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