«Будет обвивать дракош»: Галкин показал гортензию, которую посадил у входа в свой замок

Для Максима Галкина его замок в деревне Грязь — любимое детище. Артист строил его для себя, своих детей Гарри и Лизы, и даже будущих внуков. Он признавался, что всю жизнь мечтал о таком большом доме.

Муж Аллы Пугачевой лично помогал в разработке его дизайн-проекта, а некоторые элементы даже делал сам. К примеру, он покрывал сусальным золотом входную дверь и инкрустировал в нее камни. Кроме того, юморист собственноручно ухаживает за своим садом, высаживая деревья, разбивая теплицы и убирая состарившиеся ветки и кусты.

В личном блоге он показал гортензию, которую высадил еще в прошлом году в деревянных кадках у входной группы своего дома. По словам Максима, он хорошо утеплил растение на зиму, благодаря чему оно успешно пережило холода и уже пустило первые листочки.

«Будет обвивать наших дракош», — прокомментировал Галкин.

Комик имел в виду статуи гаргулий, которые украшают стены его замка.

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