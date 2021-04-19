«Мой драгоценный»: как Гузеева поздравила своего единственного сына с днем рождения

61-летняя Лариса Гузеева — счастливая мама двоих взрослых детей. Про ее 21-летнюю дочь Ольгу Бухарову периодически можно прочитать в прессе, а вот про сына Георгия Толордаву не слышно практически ничего. Наследники у ведущей шоу «Давай поженимся» очень разные по характеру. Дочь — яркая и эпатажная, любит удивлять публику, а сын старается держаться в стороне от светской жизни и просит мать не показывать его фото в социальных сетях.

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Однако на этот раз звезда Первого канала сделала исключение, обнародовав архивный снимок с ним в своем аккаунте Instagram. Поводом послужил день рождения молодого человека, которому 19 апреля исполнилось 29 лет.

«Мой драгоценный сын, какое счастье, что ты родился у меня. Я росла вместе с тобой и если стала чуть мудрее и терпеливее, то только благодаря тебе. Благороднее и добрее тебя я никого не встречала. Пусть Судьба будет тоже добра к тебе. Пусть твоя жизнь будет наполнена радостью, смыслом и желаниями! Спасибо, что ты есть! Моя любовь к тебе вечная», — написала Лариса Гузеева в личном блоге.

Напомним, Георгий родился во втором браке актрисы с грузинским филологом Кахой Толордавой. Дочь появилась на свет в третьем законном союзе телеведущей с ресторатором Игорем Бухаровым.

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