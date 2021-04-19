«Нет сил молчать!»: Макеева назвала «продажной» бывшую жену своего возлюбленного

В своем Instagram актриса опубликовала фото Светланы Мальковой во время ее визита в Москву.

Недавно Анастасия Макеева получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного Романа Малькова. В отношениях с ним актриса состоит с прошлого года. Ранее Анастасия рассказывала, что познакомились они на даче, куда Роман приехал со строительной бригадой. О том, что у него есть четверо детей, она тоже знала. Вместе с мамой Светланой Мальковой они живут в Словении. На прошлой неделе женщина приехала в Москву, где в студии программы Леры Кудрявцевой «Звезды сошлись» рассказала свою версию произошедшего.

В своем Instagram Макеева назвала Малькову «продажной». Такой хэштег она поставила к гневному посту, который сопроводила фотографиями Светланы со студии программы и прогулки по Москве.

«Нет сил молчать! Внимательно всмотритесь в лицо этой страдающей женщины! Милая и несчастная брошенная она катается на лимузине и пьет халявное шампанское, фотографируется со звездами и сидит на гриме, дает интервью и охотно продает честь отца своих детей, ломая психику детей за деньги», — написала Макеева.

По ее словам, после интервью Светланы они с Ромой «стиснули зубы» и не стали давать ответное интервью.

«Все слезы, что отец не помогает и вся речь, что он не ищет с ними общения — это ложь, все дети общаются с отцом и все знакомы со мной. И есть выписки со счетов, что дети регулярно получают деньги от отца», — написала Макеева.

Также актриса отметила, что Роман со Светланой не жил уже два года.

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