Снова в трендах: Джованна Антонелли в лососевом комбинезоне похвасталась модными слипонами

Эта обувь опять начинает занимать ведущие позиции в женских гардеробах.

Знаменитый стилист Александр Рогов на своем YouTube-шоу «Шоп-контент» рассказал о моде на слипоны, которые вновь становятся суперактуальными.

Он заметил, что эта скейтерская обувь выглядит забавно. Сейчас их очень активно вводит в моду французский бренд Cеline. Он не исключил, что скоро сам облачится в слипоны.

А пока за окном россиян не самая подходящая погода для этой спортивной обуви, тренд уже успели подхватить южане. К примеру, звезда бразильского сериала «Клон» Джованна Антонелли прикупила сразу несколько моделей слипонов, похваставшись ими в личном блоге. Они оказались украшенными крупными золотистыми цепями и блестящими камнями. Такую парадно-выходную обувь Рогов рекомендовал носить с обычными вещами вроде джинсов.

Джованна примерила их с комбинезоном модного лососевого цвета. Он, по словам Эвелины Хромченко, идет практически всем женщинам. Кроме того, сами по себе актуальны комбинезоны.

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