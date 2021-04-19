«Мы честно боролись за наши отношения»: Мороз объяснила, почему развелась с Богомоловым

Актриса Дарья Мороз в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем неудачном браке с режиссером Константином Богомоловым.

«До того, как мы с Костей начали работать на спектакле «Волки и овцы», где и вспыхнули чувства, мы работали в одной антрепризной истории. Потом Табаков пригласил его в «Табакерку». Он позвонил и предложил мне сыграть. Он совершенно одаренный и талантливый человек. Сначала была симпатия, потом увлеченность, а потом и дочка Аня у нас родилась. Он писал стихи невероятно трогательные. Наш тандем был очень плодотворен в профессии. Это здорово. Значит правильно перетекают энергии». Дарья Мороз

Как отметила Мороз, ей сложно ответить, почему они в итоге с Богомоловым расстались. «Где-то наши взгляды не совпали, мы повзрослели. Может устали от совместных ситуаций. Мы честно боролись за наши отношения, но в конечном итоге расстались. Безусловно хорошо, что наше расставании прошло цивилизованным. Без каких-то эксцессов. Анька, наша дочь, мудро это все приняла. Это очень хорошо. Она общается и с мамой, и папой. На расставании я настояла. Может мне стоило быть мудрее. Ни одна из пар не может до конца сказать, почему это случилось. Мы остаемся друзьями. Как люди мы друг друга не потеряли. Это, наверное, самое важное», — заявила Дарья Мороз.

Напомним, что Дарья Мороз и Константин Богомолов были вместе с 2010 по 2018 год. В этом союзе на свет появилась их дочь Анна.

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