Трендовый фасон: Анжелика Ревва подчеркнула талию платьем на запах с V-образным вырезом

В таком наряде девушка появилась с мужем в Большом театре.

Резидент Comedy Club Александр Ревва посетил Большой театр в сопровождении жены Анжелики. Пара составила семейный лук в черных тонах. Артист примерил классический костюм, а его супруга — трендовое платье на запах.

О моде на такие фасоны, а также о его чарующем эффекте ранее рассказывал Александр Васильев на шоу «Модный приговор». Он заметил, что такой покрой делает красивый акцент на талии и создает эффект стройности. Даже корпулентные дамы выглядят в них тоньше.

Отметим, что Анжелика Ревва дополнительно удлинила силуэт еще и V-образным вырезом платья, а также длинными серьгами. Кроме того, поставила яркую точку на талии в виде серебристого ремешка. Сумочку она тоже подобрала блестящую.

К слову, тренд на запашные платья ранее поддержала и Кристина Асмус, которая облачилась в винное платье с рукавами-окороками.

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