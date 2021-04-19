«Ревность как у дочери у меня была»: Мороз высказалась о дружбе с молодой женой отца

Как отметила актриса, в свое время она догадывалась, что у ее родителя новый роман.

Актриса Дарья Мороз в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своих отношениях с коллегой Викторией Исаковой, второй женой своего отца, на которой он женился спустя несколько лет после смерти первой супруги Марины Левтовой.

«Вика училась в Школе-студии МХАТ. Она уже выпускалась, а я только поступила туда. Однажды мы с папой поехали в экспедицию. Там они с Викой и познакомились поближе. Папа держал в тайне этот свой роман. Я подозревала, что у него кто-то есть, но никогда не делала ему намеков. Принимала, как должное. Потом Вика у него в «Каменской» начала сниматься. Мы как-то ехали на поезде в Белоруссию. Он мне все рассказал, чтобы не было никаких слухов. Не буду лукавить. Ревность как у дочери у меня была». Дарья Мороз

Как отметила Мороз, сегодня у нее прекрасные отношения с Исаковой, которая старше ее всего на семь лет. «Мы — семья. Не так давно у отца и Вики дочка Варя родилась. Моя младшая сестра. Мы с дочкой Анькой часто бываем у них в доме. Папа много времени посвящает младшей наследнице. Варя прямо оторвалась за меня. Ей все внимание в семье», — заявила Дарья Мороз.

Напомним, что Дарья Мороз — заслуженная артистка России. Она лауреат премий «Ника» и «Золотая маска».

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