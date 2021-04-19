«Честно, она там есть»: Газманова оправдалась за экстремально короткую юбку на фото с мужем

Олег Газманов уже давно сохраняет статус верного семьянина, преданного отца и мужа. Со своей второй женой Мариной он состоит в отношениях с 1997 года, в браке — с 2003-го. Именно ей певец и композитор посвятил знаменитую песню «Единственная моя».

И действительно, глядя на снимки этой семейной четы в социальных сетях трудно не залюбоваться. Пара всегда рядом, а их глаза на совместных фото светятся от счастья. Накануне Марина выложила в Instagram очередной трогательной снимок из семейного архива, запечатлевшись в объятиях мужа. В кадре они совсем молодые, а на девушке надета экстремально короткая юбка, за которую ей даже пришлось оправдываться перед фолловерами.

«Честно, она там есть», — написала Газманова.

Жена артиста рассказала, что это один из самых ее любимых снимков. «Очень домашняя, теплая, как и пол, на котором я сижу», — прокомментировала кадр блондинка.

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