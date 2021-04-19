«Я рвалась на похороны»: Дарья Мороз вспомнила смерть своей мамы после аварии на снегоходе

Актриса Дарья Мороз в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила страшную трагедию, которая разыгралась в ее жизни в 2000 году. Она попала вместе со своей мамой актрисой Мариной Левтовой и бизнесменом Михаилом Рудяком в аварию на снегоходе.

«Мы поехали за город к нашим друзьям. Дима Харатьян, Дима Певцов были. Классная компания. В конце вечера поехали покататься на том самом снегоходе. Был вечер, зима. Миша думал, что это какие-то кустики. Мы слетели в овраг, врезались в дерево». Дарья Мороз

Как отметила Мороз, ее мамы не должно было быть на том снегоходе.

«Миша хотел прикатить одну меня. Он был другом семьи. Мама села за мной. Я до сих пор считаю, что она меня уберегла. Я очнулась уже в больнице. Потом мне через день-два сказали, что мамы нет в живых. Я рвалась на похороны, хотя была не в состоянии перемещаться. Я только черед несколько лет осознала, что мамы больше нет. Но не в тот момент, когда мне впервые папа об этом сказал», — заявила Дарья Мороз.

Напомним, что Марина Левтова умерла в больнице вскоре после аварии. Предприниматель Михаил Рудяк полгода провел в коме. Он умер спустя семь лет после осложнений, полученных в той аварии.

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