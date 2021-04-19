Михалкова в мини-платье с глубоким декольте эффектно попрыгала в собственной кровати

Юлия Михалкова в последнее время любит выдавать интригующие факты о своей жизни. К примеру, недавно она призналась, что осваивает профессию сценариста большого кино.

Актриса прошла профессиональные курсы, отточила перо на книге «Не говори мужчинам: „НЕТ!”», и, собственно, написала сценарий для фильма, отдав его в специальную комиссию на рассмотрение. После этого девушка надолго замолчала об этом факте, видимо, сказать было нечего. И вот в личном блоге Юлия вновь решила возбудить интерес поклонников.

«Сегодня особенный день! Будет много новостей, а в 18:00 по Москве расскажу о том, чего я очень жду и, надеюсь, вы тоже. У меня это впервые», — написала она в stories Instagram.

Не исключено, что звезда дождалась ответа сценарной комиссии. Впрочем, ее поклонники будут рады любым добрым новостям от своей любимицы. А то, что они добрые — нет сомнений. Ведь актриса не просто сообщила новость, она записала видео с радостными прыжками в своей кровати. Для ролика Михалкова примерила платье мини с экстремальным декольте, в котором в процессе движения ее грудь эффектно колыхалась.

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