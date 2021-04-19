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«Пашка – классный, человек с юмором»: Мороз отреагировала на слухи о романе с Прилучным

По словам актрисы, их «поженили» после выхода на экраны сериала «Преступление».

«Пашка – классный, человек с юмором»: Мороз отреагировала на слухи о романе с Прилучным
Павел Прилучный. Фото: Globallookpress.com

Актриса Дарья Мороз в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своих взаимоотношениях с актером Павлом Прилучным. Вместе они играли в сериале «Преступление» и некоторые приписывали им бурный роман.

Дарья Мороз и Павел Прилучный
Дарья Мороз и Павел Прилучный. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«В этом прелесть проекта. В таких качающихся отношениях наших героев. Прелесть именно в том, что они не могу разобраться, кто они друг другу».

Дарья Мороз

Как отметила Дарья Мороз, тема слухов — ее любимая.

«Вторая тема любимая — эти слухи троллить. Когда возникает дуэт на экране, то зрителю хочется верить, что между артистами что-то происходит. Мы с его бывшей женой Агатой Муцениеце дружим. В свое время смеялись долго над этими слухами. Пашка — классный, человек с юмором», — заявила Дарья Мороз.

Напомним, что Дарья Мороз дважды была замужем. Оба ее союза распались. У актрисы подрастает десятилетняя дочь Анна от отношений с режиссером Константином Богомоловым.

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