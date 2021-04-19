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Конь, Волочкова и шпагат: балерина показала чудеса растяжки, эротично вскинув ноги

Блондинка не смогла удержаться от фирменного трюка на встрече с подругой.

Конь, Волочкова и шпагат: балерина показала чудеса растяжки, эротично вскинув ноги
Анастасия Волочкова. Фото: Global look press

С тем фактом, что у балерины Анастасии Волочковой богатая фантазия, думается, поспорить трудно. Особенно, если дело касается шпагатов. Ведь где только не видели поклонники звезды ее фирменную растяжку.

В непростую стойку артистка вставала на плечах бойфренда (теперь уже бывшего).

Запечатлелась блондинка на шпагате в массажном кабинете.

И даже в пачке между двумя автожирами, повторяя трюк Жана-Клода Ван Дамма.

А теперь настала очередь лошадей. Заглянув на огонек к своей подруге Наде Флоринской в конный клуб, Анастасия смело оседлала жеребца и легко вскинула ноги в эффектную позу.

«Я всегда люблю быть на высоте», — прокомментировала свой шпагат Волочкова.

Конь, Волочкова и шпагат: балерина показала чудеса растяжки, эротично вскинув ноги
Анастасия Волочкова. Фото: instagram.com/volochkova_art/

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