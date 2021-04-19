Агата Муцениеце, как и Кети Топурия, выбрала комфортные брюки оттенка фуксии

В комплекте с рубахой-курткой оверсайз она предстала на шоу «Голос. Дети».

В этом сезоне оттенок фуксии занял достойное место в гардеробах женщин, вновь став популярным. Как замечал дизайнер одежды Сергей Никулин в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro этот цвет уже является классикой и вряд ли выйдет из моды. Хотя в свое время Эльза Скиапарелли, вводя его в тренды, выглядела практически революционеркой в фэшн-мире.

Александр Васильев тоже довольно лестно отзывался о тоне фуксии. «Они дают женщине смелость, задор и большое мужское внимание», — говорил он на шоу «Модный приговор».

Российские звезды поддержали тренд на наряды в этом колоре. К примеру, в удобных брюках актуального тона отметилась Кети Топурия, сочетав их с меховым белым пальто.

На передаче «Голос. Дети» также в комфортных брюках цвета фуксии и рубахе-куртке оверсайз отметилась Агата Муцениеце. Она также выбрала беспроигрышное сочетание ярко-розового и белого, соединив костюм со светлой футболкой.

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