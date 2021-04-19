«Я себя не сдерживаю»: ведущий «Маски» Вячеслав Макаров признался, что плачет из-за героев шоу

Страсти накалены на шоу «Маска «до предела. С каждым выпуском разоблачать героев членам жюри становится все сложнее – остались самые сильные участники. Накануне в первом полуфинале разоблачили Носорога. Им оказался солист группы «Иванушки» Кирилл Туриченко. От нахлынувших эмоций юноша заплакал и долго не мог справиться с чувствами.

Ведущий шоу Вячеслав Макаров после эфира поведал поклонникам в микроблоге, что тоже плачет на шоу. Потому что эмоции, которые накатывают во время съемок, сдерживать очень трудно.

«Когда сам попадаю в это шоу, я оказываюсь в сказке, испытываю эти эмоции, переживаю за участников, сам стою там рыдаю за кулисами, потому что у меня есть какая-то такая в себе сдержанность – я всегда сдерживаю эмоции на сцене, не дай бог заплакать, может, это какой-то комплекс с детства, не показать себя слабым. Но за кулисами я себя не сдерживаю, поэтому там периодически нормально так плачу», — рассказал Макаров.

Шоумен всей душой болеет за участников. Он признался, что Заяц открылся для него с новой стороны и стал настоящим любимцем. В Носорог сразил наповал своим вокальным даром.

На шоу осталось четверо масок. Это Лама, Крокодил, Неваляшка и Змея.

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