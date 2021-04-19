Тренд на комфорт: Кудрявцева вслед за Лопыревой облачилась в брючный костюм оттенка крем-брюле

Как утверждают знаменитые стилисты, ходить в спортивных нарядах теперь допустимо на публике.

Канули в лету те времена, когда спортивные кофты и брюки носили только в спортзал. Сейчас модники и модницы всех мастей формируют стильные образы с обычными трениками и худи. Да и сами фэшн-эксперты без стеснения стали облачаться в подобные луки.

К примеру, Александр Рогов признался, что спортивные брюки он любит больше всего, с ними он носит строгие пиджаки и тренчи. Женщинам он тоже посоветовал не игнорировать этот тренд и примерять с тренировочными брюками жакеты и туфли на каблуке. Такие стайлы не только оригинально смотрятся, но и очень комфортны.

Признала это актуальное течение и Эвелина Хромченко. Ведущая «Модного приговора» заметила, что сейчас очень популярны худи, которые в комплектах возрастных женщин отлично омолаживают их внешний вид.

Российские звезды тоже оценили расслабленный стиль. К примеру, Виктория Лопырева призналась, что ее любимые наряды – вовсе не красивые платья, как это могло показаться, взирая на ее странички в соцсетях, а обычный спортивные костюмы. Один из самых любимых в оттенке крем-брюле она даже показала в микроблоге.

Любопытно, что следом в похожем комплекте того же тона предстала в своем Instagram и Лера Кудрявцева. Вместо худи она примерила белый лонгслив и жилет. Ее брюки оказались экстремальной длины, что тоже сейчас в моде.

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