«Ты суперский!»: Нетребко поддержала Носорога после разоблачения на «Маске»

Оперная дива давно и пристально следит за проектом.

Шоу «Маска» стало по-настоящему народным и семейным шоу. К экранам телевизоров по воскресеньям стремятся миллионы зрителей, среди которых как простые люди, так и знаменитости. Звезда мировой оперы Анна Нетребко с мужем Юсифом Эйвазовым следят за проектом с первого выпуска. И активно болеют за участников.

После того, как в десятом выпуске маску сорвали с Носорога, все внимание было устремлено к Кириллу Туриченко – именно он вступал в костюме этого персонажа и покорил сердца многих зрителей и жюри. Анна Нетребко поспешила поддержать артиста и обратилась к нему в микроблоге:

«Ты суперский!!!», — призналась Нетребко в комментариях Туриченко.

Солидарен с женой и Юсиф Эйвазов. Прославленный тенор тоже отметился под публикацией певца: «Я так болел за твоего героя!!!!! Ты лучший и достоин очень больших высот!!! Пусть так и будет!!!».

Кстати, Юсифа Эйвазова заподозрили в том, что он тоже есть на шоу. Валерия предположила, что он – в костюме Ламы.

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