«Просто он подкаблучник»: Зарубина объяснила, почему Малинин не общается с дочерью

Певица Ольга Зарубина в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ нелестно отозвалась о своем бывшем муже Александре Малинине, от которого она в 1985 году родила дочь Киру.

«Он никогда не сомневался, что это его дочь. Просто он подкаблучник. Он ничего не решает в этой ситуации. Саша ушел от нас, когда нашей дочери было девять месяцев и больше никогда ей не интересовался. Если бы не было его нынешней жены Эммы, то он бы общался с Кирой. Моей дочери очень хотелось с ним общаться. Он некрасиво в свое время ее принял. Ребенку все-таки нужны и отец, и мать». Ольга Зарубина

Как отметила Ольга Зарубина, Александр должен отвечать за ребенка, который появился от него на этот свет.

«Он не имеет своего характера, потому что боится свою жену», — заявила Ольга Зарубина.

Напомним, что Ольга Зарубина и Александр Малинин прожили в браке пять лет. Они были вместе с 1983 по 1988 год. Зарубина была второй женой Малинина.

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