И трендовые лампасы: Пегова показала модный образ в кипенно-белых тонах, который составила ей дочь

Актриса Ирина Пегова похвасталась в личном блоге модным образом, который составила для нее 15-летняя дочь Татьяна. Похоже, что юная девушка знакома с современными трендами и постаралась сделать лук актуальным.

Для своей мамы, она, к примеру, подобрала брюки с лампасами, которые в этом сезоне на пике популярности. К тому же, прошивка по бокам никогда не выйдет из моды, утверждает Эвелина Хромченко. По словам ведущей «Модного приговора», эти полоски уже давно перешли в разряд классики, и вещи с ними можно смело носить не один сезон подряд. По мнению стилиста, лампасы сразу делают образ более привлекательным.

Модным оказался и цвет комплекта, ведь кипенно-белые тона стали необычайно популярными после пандемии. Как считает Хромченко, этот тон вошел в тренды в знак благодарности модельеров и обычных людей медикам, которые сражаются за здоровье людей в наш непростой период времени.

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