И модно, и удобно: Бузова в красной дутой куртке и голубых скинни запечатлелась в лифте

Минувшей зимой в моду снова вернулись дутые пуховики и куртки. Многие звезды пополнили свой гардероб этими экземплярами — Ирина Шейк, Алена Краснова, Ани Лорак и другие модницы не раз выгуляли стильную верхнюю одежду.

Облегченный вариант дутого фасона перекочевал и в весну. Певица Ольга Бузова накануне отправилась в командировку, утеплившись красной безразмерной курткой. Свой аутфит девушка с удовольствием продемонстрировала, позируя в лифте. Акцентным в образе стал подклад верхней одежды — оранжевый. И у модницы получился по-настоящему весенний образ.

«Вы даже не представляете, куда мы прилетели!» — заинтриговала певица. — «Если честно, я тоже не представляю!».

Бузова дополнила аутфит голубыми джинсами скинни и белыми кроссовками. Компанию ей составила сумочка Fendi.

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