«В ванной сушилось ее белье»: первая жена Борткевича вспомнила, как он изменил ей с Корбут

По словам Ольги Шумаковой, в браке они прожили пять лет.

Первая жена солиста «Песняров» Леонида Борткевича Ольга Шумакова в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ вспомнила начало их романа и его измену с гимнасткой Ольгой Корбут, с которой музыкант в итоге прожил 18 лет.

«Мы с Леней познакомились на концерте в Краснодаре. Я не могу сказать, что была без памяти в него влюблена. Скорее он меня больше любил. У него случился роман с Ольгой Корбут, а я влюбилась в другого парня. Тот был умнее и интеллектуальнее Лени». Ольга Шумакова

Шумакова вспомнила, как узнала о Корбут.

«Он не поехал со мной на курорт. Мне подруга Лиля сказала, что он часто в аэропорту провожает какую-то женщину. Я подорвалась с курорта с сыном домой. Открываю дверь. Смотрю стоит женщина. Я не узнала, что это Корбут. Сказала, что раз здесь, то давайте знакомиться. Его дома не было в тот момент. Она была в моих тапочках. В ванной сушилось ее белье. На плите варилась картошка. Потом пришел Леня и сказал, что это якобы его товарищ по работе. Я поверила, как идиотка. Она еще дня три у нас жила. Я не думала, что он крутит роман с Корбут. Она очень неважно выглядела. Я потом все узнала и подала на развод», — заметила женщина.

По словам Шумаковой, на похороны Борткевича она не поехала.

«Мне рассказала моя подруга из Краснодара, что он ушел из жизни. У него было много жен и увлечений. Были и внебрачные дети. Лишняя фигура на прощании была бы не нужна. Светиться там я не хотела», — заявила она.

Напомним, что у Борткевича, который умер 13 апреля в возрасте 71 года, и Шумаковой в браке родился общий сын Алексей. Союз продержался пять лет.

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