Дочки Виторгана, облаченные в кукольные платья из гипюра, вышли на сцену с папой

81-летний Эммануил Виторган в своем возрасте продолжает вести активный образ жизни. Он ставит на ноги не только внуков и правнука, но и маленьких дочек — годовалую Клару и двухлетнюю Этель.

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Знаменитый актер продолжает выступать на театральной сцене, сниматься в кино, работает в собственном «Виторган-клубе». А любимая жена Ирина Млодик и маленькие наследницы помогают ему в этом. Супруга уже давно поет и сольно, и в дуэте с Эммануилом Гедеоновичем. А недавно на сцену клуба вышли и дочки артистов.

Заботливые родители облачили малышек в нарядные кукольные платья из гипюра с пышными юбочками. У Этель при этом на голове оказалась диадема, в которой она выглядела, как маленькая принцесса. Уже привыкшие к публичности крошки свободно держались на публике, даже не думая стесняться людей.

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